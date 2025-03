Quotidiano.net - L’amore non si cerca più con un clic: il mondo del dating in crisi

Roma, 4 marzo 2025 – E’ stato nell’ultimo decennio il mezzo preferito dagli italiani per trovare, o almeno per avviare nuove relazioni, più o meno solide. Ildel, dunque degli incontri online, è alle soglie di un cambiamento, di una nuova ridi contatti reali che serpeggia fra i clienti, stanchi di virtualità e di truffe.I dati deldelNel, le piattaforme specializzate nel far conoscere nuove persone, dovrebbero raggiungere 1,6 miliardi di dollari entro i prossimi 2 anni. Solo in Europa, si contano ben 95 milioni di persone che hanno provato almeno una volta are sulle app il colpo di fulmine. In tutto il pianeta, 366 milioni hanno invece sottoscritto un abbonamento, e il volume di affari è stato pari a 16 milioni di dollari al giorno. Nel 2023 si è raggiunto per la prima volta il numero di 2 miliardi di download di app.