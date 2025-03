Secoloditalia.it - L’agenda e le testimonianze: tutte le novità dell’indagine sulla morte di Gene Hackman

Il contenuto di un’agenda sequestrata durante la perquisizione, ledi amici, parenti e conoscenti, gli approfondimenti sui dispositivi. Le indaginisospetta die della moglie Betsy Arakawa, ritrovati senza vita nella loro casa di Santa Fe, in New Mexico, il 26 febbraio, sono entrate nella fase due, dopo le rivelazioni della scorsa settimana, arrivate dall’autopsia, che ha escluso laper avvelenamento da monossido di carbonio.La fase due delle indaginidiGli investigatori stanno cercando, in particolare, di ricostruire gli ultimi mesi della vita della coppia, 95 anni lui, 63 lei. I corpi del due volte premio Oscar e della pianista classica sono stati ritrovati in stanze separate della loro casa, dove è stato ritrovato morto, in un armadio, anche uno dei loro tre cani; entrambi non mostravano segni di traumi esterni, ha precisato la polizia.