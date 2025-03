Ilfattoquotidiano.it - L’ad di Sogei, Cristiano Cannarsa, è indagato per tentato peculato: perquisiti gli uffici e la sua abitazione

, amministratore delegato della– società che opera nel settore dell’ICT e della sicurezza informatica controllata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze – èdalla Procura di Roma per, nell’ambito della maxi-indagine che negli scorsi mesi ha portato all’arresto dell’ex ad Paolo Iorio. Da quanto si apprende, la Guardia di Finanza ha perquisito glie l’del manager. Il procedimento è coordinato dal pm Lorenzo Del Giudice.Lo scorso ottobre era stato arrestato in flagranza mentre riceveva una tangente da 15mila euro il direttore generale Business di, Paolo Iorio. In quell’occasione era finito ai domiciliari anche l’amministratore delegato di Digital Value, Massimo Rossi. Per gli investigatori gli accertamenti hanno svelato “un articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all’interno del ministero della Difesa, sia ine sia infine al ministero dell’Interno“.