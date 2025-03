Iltempo.it - L'acuto di Belcanto, battuto il Grande Fratello: tutte le sfide della serata

Leggi su Iltempo.it

L'appuntamento con la fiction, interpretata da Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio ha conquistato in prime time su Rai1 il 20.8% di share pari a una media di 3.648.000 spettatori, programma più visto e in crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 ilcondotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha invece totalizzato una media di 2.089.000 individui all'ascolto pari a uno share del 16.1% (Night: 24.5% - 926.000;Live: 17.5% - 599.000) Su Rai2, il game show 99 da battere con Max Giusti ha ottenuto una media di 1.049.000 telespettatori con uno share del 6.3% (presentazione: 4.3% - 925.000). Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4.