Metropolitanmagazine.it - L’Academy ha davvero invitato Bob Dylan agli Oscar (ma lui si è rifiutato)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

No, Mick Jagger e Conan O’Brien non stavano scherzando, Bobè statosul serio a presentare un premio2025. Hollywood Reporter ha rivelato che(istituzione che si occupa dell’organizzazione della cerimonia più attesa dell’anno) haprovato ad assicurarsi la presenza del menestrello di Duluth per fargli consegnare una statuetta o -meglio ancora- per convincerlo a esibirsi al Dolby Theatre. Com’era prevedibile, considerato la sua refrattarietà allo showbiz, il cantautore statunitense ha gentilmente declinato l’offerta. D’altronde, in passatosi è rifutato di recarsi a ricevere addirittura il proprio Premio Nobel; figuriamoci se si sarebbe scomodato per un, oltretutto non suo.Bobdice no: le battute di Mick Jagger e Conan O’BrienTimothée Chalamet nei panni di Bobnel film A Complete Unknown Nel corso della serata, in ogni caso,è stato in qualche modo presente.