La verità di Cambiaso | Il problema non era il mercato ma la caviglia

Le dichiarazioni del jolly bianconero in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il VeronaLa Juventus centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e si riporta al quarto posto in classifica, avvicinando anche le prime della classe.Andrea(LaPresse) – Calcio.itAndrea, uno dei migliori dello scacchiere bianconero contro il Verona, torna a sorridere dopo un momento non facile anche a livello personale: “Adesso sto meglio, è dal 7 dicembre che lami dà problemi e che ho un po’ sottovalutato. Fisicamente ora sto bene. A gennaio sono stato un po’ sfortunato: mentre ero fermo, c’erano quelle voci di. Uno al di fuori pensa che la testa sia altrove, ma il mioera lae non altre situazioni”, spiega il jolly bianconero in conferenza stampa.