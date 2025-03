Lanazione.it - La Toscana sempre più sostenibile. I pro e i contro della geotermia

Quali sono i compiti di Arpat? "Arpat monitora l’ambiente,lla le fonti d’inquinamento e gli impatti su aria, acque, suolo. Si occupa anche di gestione dei rifiuti, inquinamento acustico ed elettromagnetico. Pubblica i dati raccolti e supporta gli altri Enti nella tutela ambientale". Il geotermico è rinnovabile? "Sì, è rinnovabile perché utilizza il calore del pianeta, che si può considerare infinito. In particolare inquesto calore si sfrutta attraverso il vapore presente in bacini sotterranei". Quali sono i pro e i? Si può considerare un’energia pulita? "È una fonte di energia rinnovabile ed èdisponibile, al contrario di vento e sole. Ha però alti costi di realizzazione e non è del tutto pulita perché genera anch’essa un impatto, seppur minimo, sull’ambiente.