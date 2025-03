Iodonna.it - La tormentata vita di Elisabetta d'Austria, dolente e lucida

Leggi su Iodonna.it

Milano, 4 mar. (askanews) – L’inquieta edell’imperatriced’, comunemente nota come Sissi: una donna che, sottratta all’olografia grazie anche alla pubblicazione dei suoi diari, appare in una veste tanto dirompente quanto irriverente. E’ “Sissi l’Imperatrice”, in scena da oggi al 16 marzo presso la Sala Blu del Teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14). Scritto e diretto da Roberto Cavosi e interpretato da Federica Luna Vincenti con Milutin Dapcevic, Ira Nohemi Fronten, Claudia A. Marsicano e Miana Merisi. Leggi anche › Al cinema. Dolce&Gabbana firma i costumi di The Opera!, musical tra lirica e pop Antimperialista e disgustata dalle atrocità delle guerre che divampano intorno a lei, anoressica, in eterno lutto per le morti assurde di due dei suoi figli, Sissi sviluppa una sensibilitàe rabbiosa al tempo stesso ma tutt’altro che astratta.