Arezzo, 42025 – In occasione della Festa della Donna al Teatro Moderno di Tegoleto sabato 82025, alle ore 21.15, lapresenta “Ildeis 3” per la regia di Stefano Bennati. Apericena con spettacolo nell’ambito della Stagione teatrale 2024/25. Un cast di 18 artisti porterà ini momenti più emozionanti ed i “Gran Finali” deis internazionali più famosi. Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it, [email protected] . Prosegue la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto.