La storia di Mamiani figura esemplare del Risorgimento

Anche con il mese di marzo, prosegue il ricco calendario delle Settimane Rossiniane per celebrare il (Non) Compleanno di Rossini. Giovedì 6 (ore 18), nel Salone “Pallerini“ di Palazzo Gradari, è la volta di Carlo Galli protagonista dell’incontro “Terenzio, moderazione e rivoluzione“. Terenzio(1799 - 1885) ha tutto il diritto di essere ricordato e riconosciuto come unadella destra storica e del primo ceto politico risorgimentale, oltre che come un grande pesarese, contemporaneo di Rossini – per alcuni aspetti, come il rapporto con la Francia, affine a lui, pur nella profonda diversità del loro ambito d’azione –. La nascita aristocratica, il cattolicesimo, la concreta partecipazione ai primi moti del 1830-’31, la speranza nel pontificato di Pio IX, gli esili, il rapporto con Cavour, il ruolo politico come ministro dell’Istruzione, lo studio e l’insegnamento universitario della filosofia: sono tutti elementi che ne fanno un personaggio complesso.