La storia dell’uomo dal braccio d’oro che ha salvato oltre 2 milioni di bambini | addio a James Harrison e il suo plasma speciale

È morto «l’uomo dal», uno dei più attivi donatori di sangue al mondo, il cuiha contribuito a salvare la vita diduedisi è spento nel sonno a 88 anni il 17 febbraio in una casa di cura nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. La sua famiglia ha confermato il decesso.era noto in Australia con il soprannome di «uomo dal» per la presenza nel suo sangue di un anticorpo raro, l’Anti-D. Questo elemento è stato essenziale per la produzione di farmaci destinati alle donne in gravidanza con un’incompatibilità sanguigna che potrebbe mettere a rischio la salute del feto.A cosa è servito l’anti-DLe iniezioni di Anti-D aiutano a prevenire una grave patologia del sangue nota come malattia emolitica del feto e del neonato (HDFN).