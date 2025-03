.com - La storia dei coriandoli: da confetti a stelle di carta

Nella luce dorata di un pomeriggio di Carnevale, mentre le maschere danzano per le strade di Venezia, Milano o Viareggio, una cascata multicolore cade dal cielo, trasformando l’aria in una tela vivente. I, protagonisti silenziosi e onnipresenti del Carnevale, racchiudono unaaffascinante che affonda le radici nell’Italia medievale, quando nessuno avrebbe immaginato che piccoli cerchi diavrebbero rivoluzionato le celebrazioni carnevalesche in tutto il mondo.L’origine deiè sorprendentemente gastronomica. Nel Medioevo italiano, i semi di coriandolo – da cui deriva il nome – venivano ricoperti di zucchero per crearearomatizzati. Questi dolcetti sferici venivano lanciati durante le feste nobiliari e, in particolare, durante il Carnevale come simbolo di prosperità e abbondanza.