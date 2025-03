Ilfattoquotidiano.it - La solitudine del Papa del popolo: il cordone di sicurezza al Gemelli, le analisi “senza nome”, i vescovi respinti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildel, dei bagni di folla, delle masse osannanti, costretto a vivere in un estremo isolamento. Contatti ridotti al minimo per Francesco, dal 14 febbraio ricoverato al Policlinicoper una polmonite bilaterale. L’appartamentole al decimo piano dell’ospedale romano in queste settimane è blindatissimo. La Gendarmeria Vaticana lo sorveglia ininterrottamente, respingendo con cortesia, ma con fermezza tutti coloro che,alcun invito ealcun motivo, bussano alla sua porta. È avvenuto così, per esempio, con il vescovo Claudio Giuliodori. Il presule, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Azione Cattolica Italiana, ha tentato, invano, diverse volte in queste settimane, di varcare la soglia dell’appartamentole al