Ilfattoquotidiano.it - “La situazione di Alberto Trentini di difficile soluzione, ogni sforzo per rendere possibile il rientro”: Mantovano sul caso del cooperante

Laè “complessa e di”, ma i canali diplomatici sono tutti attivati per riportarea casa. A parlare è Alfredo, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, che alla presentazione della relazione 2024 dell’intelligence, si sofferma suldelveneziano arrestato a Caracas il 15 novembre e del quale, da allora, non si hanno più notizie. “Dal novembre scorso, come tutti sappiamo, è detenuto per ragioni non ancora chiare in un carcere in Venezuela. Laè estremamente complessa ed è di. Abbiamo attivato tutti i canali diplomatici e di intelligence, dire qualcosa di più ne pregiudicherebbe il ritorno. Ma confermo, anzitutto ai genitori, che stiamo investendoper”.