Tvplay.it - La Serie A vola negli Stati Uniti: numeri senza precedenti e un pubblico pazzesco

Mancano 11 giornate al termine dellaA e vediamo una lotta per il titolo più serrata che mai, quattro squadre in lizza.Ci troviamo dinanzi ad uno dei campionati diA più spettacolari degli ultimi anni, si lotta per ogni obiettivo e in particolare la lotta al titolo vede addirittura quattro squadre in sei punti, una cosa che non si era mai vistoultimi anni e che potrebbe vedere ancora grandi colpi di scena.Lae un(Lapresse) TvPlayultimi anni laA ha lavorato molto per promuovere il proprio prodotto, non solo nel suo paese ma anche all’estero e in particolare fuori dal continente europeo. LaA ha riscontrato in particolare un grande successoe in generale in tutto il Nord America e i risultati sonoeccezionali, grande successo come audience e accessibilità.