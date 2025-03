Ilnapolista.it - La Serie A pensa di giocare negli Usa alcune gare di campionato. Ma c’è dibattito (Guardian)

L’analisi delsullaA e sull’ipotesi di poterdiall’estero, in particolareStati Uniti. Ilitaliano potrebbe essere pioniere di questa nuova frontiera dell’esportazione dei campionati nazionali, ferma restando la difficoltà di spostare frotte ingenti di tifosi in luoghi così lontani, per vedere ad esempio il derby di Milano o di Roma. Ne ha parlato Ciccarese, direttore responsabile del marketing per il nostro.LaA vuole esportare le partite diUsa ()Scrive così il quotidiano inglese:“Un dirigente di alto livello dellaA ha affermato che le squadre italiane potrebberouna partita delStati Uniti entro uno o due anni, ma ha ammesso che ilha ancora molta strada da fare per raggiungere la popolarità della Premier League lì.