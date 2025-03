Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Senza Brignone e Goggia sarà un dramma sportivo. I giovani faticano in Coppa Europa”

METTE UN ALTRO MATTONE A KVITFJELLE’ stato un altro fine settimana da favola. Poteva cavarsela bene su quella discesa, ma non era tra le favorite. Io avrei firmato per un sesto o settimo posto, invece si è superata. Federica ha sempre battuto la Gut, che è la cosa più importante.In discesa è stata bravissima, anche se non perfetta come ci ha abituato. Alla Tommy Moe ha un po’ perso l’attimo. L’ha fatta bene, per carità, ma non magnificamente come avrebbe potuto. Da lì non è riuscita a portare via tutta la velocità disponibile per il tratto finale di puro scorrimento, dove ogni giorno ha perso qualche decimo. Nella seconda discesa ha fatto un piccolo interno alla stessa curva e quindi ha dovuto ritardare la pressione sullo sci sinistro: stiamo parlando proprio del pelo nell’uovo nei suoi livelli eccelsi.