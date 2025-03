Panorama.it - La sanità in Italia? Funziona bene solo in ospedale

Unadivisa in due: da una parte gli ospedali, cheno, e dall’altra l’assistenza territoriale, che in alcune regioni è praticamente inesistente. E separata anche geograficamente: tra le regioni virtuose, tutte quelle del Nord e nessuna del Sud. Insi ricevono mediamente cure tempestive e appropriate, ma riguardo a prevenzione, vaccinazioni, assistenza a domicilio od oncologica, tempi di arrivo delle ambulanze, e soprattutto medici di base e ambulatori territoriali, la situazione innon è certo rosea. Anzi. E’ questo il ritratto impietoso appena stilato dal Ministero della Salute, che ha reso nota una sintesi dei risultati del monitoraggio dei LEA (i livelli essenziali di assistenza, cioè le attività di cura e prevenzione che rappresentano le basi portanti del nostro sistema sanitario) attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia, strumento che valuta 88 indicatori relativi a tre macro-aree: Prevenzione, Assistenza distrettuale Assistenza ospedaliera.