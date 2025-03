Laprimapagina.it - La Rottamazione Quinquies si farà? Verso una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali

La tanto attesasembra ormai vicina all’approvazione. La Lega ha recentemente diffuso una nota in cui definisce questa misura una “priorità assoluta”, lasciando intendere che una fumata bianca sia imminente. Nel corso della settimana sono previste audizioni specifiche sulla questione, e secondo il partito, il Governo e la maggioranza proseguiranno compatti nel loro intento.L’obiettivo è fornire un aiuto concreto a circa 20 milioni di italiani in difficoltà economica, consentendo loro di mettersi in regola con il Fisco attraun meccanismo di rateizzazione più sostenibile. La proposta, anticipata dal deputato leghista Alberto Gusmeroli, introduce diverse novità rispetto alle precedenti sanatorie fiscali.Come funzionerà laLarappresenta unaforma di, che punta a introdurre una rateizzazione dilazionata fino a dieci anni.