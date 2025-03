Leggi su Open.online

Tariffe al 15% su beni come pollame, grano, cotone e mais. Questa è laaidi Donald. Il ministero delle Finanze ha annunciato che difenderà «i suoi diritti e interessi legittimi» nella guerra comale con gli Usa. Il ministero ha annunciato ancheal 10%importazioni di una serie di popolari beni Usa. Si tratta di soia, sorgo, carne di maiale e manzo, prodotti ittici, frutta, verdura e prodotti lattieri caseari. «Agendo unilateralmente, Washington sta minando il sistema comale multilaterale» e «indebolendo le basicooperazione economica e comale trae Stati Uniti», ha dichiarato il ministero del Como cinese in un comunicato.IIntanto entrano in vigore iUsa del 25% sui prodotti di Canada e Messico. Secondo uno studio di Bloomberg hanno un valore di 1,5 trilioni di dollari anno su anno.