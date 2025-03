Tpi.it - La redazione di RaiNews24 sfiducia il direttore Paolo Petrecca con l’83% dei voti: “Gestione disastrosa”

Ladihato il, in carica da novembre 2021. Hanno votato a favore delladei giornalisti.Su 211 aventi diritto, hanno partecipato alla consultazione 159 membri della: di questi, 132 hanno votato a favore della, mentre 12 si sono espressi in senso contrario.“Un segnale chiaro – sottolinea in una nota il Comitato di– che nessuno potrà ignorare in azienda, a partire dallo stessoil cui mandato triennale è scaduto a novembre 2024”.Laarriva a meno di 48 ore dalla riunione del Consiglio d’amministrazione della Rai che dovrebbe varare le nomine (anche se l’appuntamento è stato già rinviato più volte per mancanza di un accordo fra i partiti del centrodestra).L’assemblea dei giornalisti contesta aluna “”.