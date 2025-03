La redazione di Rai News 24 sfiducia il direttore Paolo Petrecca con l’83% dei voti | Mandato scaduto ora basta

Leggi su Open.online

Ladi Rai24 hato il. A far traboccare il vaso, dopo mesi di dure polemiche sulla linea considerata troppo filo-Meloni, è stato l’«incidente» della messa in onda di un titolo del Tg che lo scorso 20 febbraio annunciava l’assoluzione di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia condannato invece poco dopo a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. «Dopo l’ultimo caso che ha rappresentato la disastrosa gestione, il titolo “Assoluzione per Delmastro”, l’assemblea ha incaricato il Comitato didi organizzare una consultazione. Con 132contro e 12 a favore l’attuale gestione editoriale si compone un risultato netto:dei votanti», annuncia in una nota il Cdr del Tg alldella Rai.