Lettera43.it - La redazione di Rai News 24 ha sfiduciato il direttore Petrecca: 83 per cento dei voti contro

Ladi Rai24, al termine della votazione svoltasi ieri e oggi 4 marzo, ha approvato la sfiducia nei confronti delPaolo. Su 159 votanti (75 perdei 211 aventi diritto) si sono espressi a favore della sfiducia in 132. I contrari sono stati appena 12. L’83 perdei votanti si è quindi espresso per la sfiducia, mentre il 7,5 perha votato a favore di, che da novembre del 2021 èdelle testate Rai24, Televideo e Rai.it. Nel comunicato dell’assemblea della testata, che ha indetto la consultazione, si legge che a far traboccare il vaso (già colmo per vari motivi) è stato «il titolo falso» sull’assoluzione del sottosegretario Andrea Delmastro, trasmesso «per tre edizioni prima della condanna del sottosegretario alla giustizia», che «ha visto Rai24 finire nuovamente, in negativo, su tutti i giornali».