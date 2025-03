Ilpescara.it - La rabbia di un residente in via Rapagnetta: "Rifiuti e animali morti, per il Comune non esistiamo"

Leggi su Ilpescara.it

Un nostro lettorea Pescara Colli ci ha scritto inviando anche alcune foto per lamentare l'assenza di pulizia stradale e manutenzione:"Buongiorno abito in viaa Pescara Colli. Per ilnoi nonper quanto riguarda servizi minimi essenziali in quanto via di.