Sport.quotidiano.net - La questione arbitrale è sul tavolo della Vis. Ma anche quella delle punizioni da realizzare

Non c’è molto tempo per pensare perché la prossima partita è già alle porte (venerdì a Carpi), però per arrivarci meglio potrebbe essere utile fare qualche riflessione sulla ultima emblematica partita con l’Entella che ha lanciato qualche, peraltro prevedibile, segnale.. E’ una faccenda seria perché al di làimpressioni econgetture,sensazioni e dei sospetti, che lasciano il tempo che trovano, resta l’oggettivo doppio peso e la conseguente nauseante doppia misura, usata dal direttore di gara Gianquinto che ha letteralmente spezzato in due la partita, anzi la schienaVis Pesaro che fino a quel momento stava bella dritta, sulla stessa linea equalcosina in piùcapolista:manina che stava pescando il secondo giallo verso Tiritiello (che avrebbe significato espulsione), etirata di capelli di Marconi a Okoro che per regolamento è da espulsione forsecon due gare di squalifica, quel falluccio di Neri punito con l’espulsione e quel mezzo rigore fischiato a bocca piena per l’Entella avrebbero ammazzato chiunque.