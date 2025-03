Lanazione.it - La Provincia approva la richiesta di stanziamento dei fondi per l'assistenza specialistica

Pisa, 29 febbraio 2025 – Ladi Pisa, nella seduta del Consigliole del 28 febbraio, hato all’unanimità (assente alla votazione la consiglierale di Comunità e Territori, Alessandra Orlanza) una mozione per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. “Attraverso questo documento proposto dalla consigliera alle Pari Opportunità Maria Antonietta Scognamiglio chiediamo, proseguendo l’iniziativa assunta d’intesa con Upi Toscana per la realizzazione di progetti educativi per l’inclusione e linee guida, alla Regione Toscana che si attivi anche con il Governo per ottenere lodi risorse adeguate, sollecitando il governo stesso ad un impegno sul reperimento di risorse atte a garantire nel presente anno il proseguimento dei servizi diper l’autonomia e la comunicazione nelle scuole delladi Pisa, in aggiunta alle risorse regionali e al fondo volontario messo a disposizione dalla stessadi Pisa”, spiega il presidente Massimiliano Angori.