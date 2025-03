Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 Marzo 2025: Alonso Tradisce Ancora Cruz!

Ladal 10 al 14si trova solo con Maria Antonia e finisce per baciarla una seconda volta. Il marchese si sente in colpa, ma il rapporto conè sempre più difficile!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 10 al 14, si consumerà un nuovo tradimento ada parte di. Grazie anche alla collaborazione di Lorenzo,rimarrà solo con Maria Antonia e tra i due scatterà un altro bacio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?I peggiori sospetti sull’avvelenamento del conte Ayala diventano ben presto realtà. Infatti, Margarita trova una bottiglietta di cicuta nella stanza di Martina, avendo quindi la conferma di ciò che temeva di più, ovvero che fosse stata sua figlia a tentare di togliere la vita al conte.