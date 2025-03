La Pro loco Tarquinia promuove il premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 marzo 2025 – Nasce ilali”. Promosso dalla Pro, in collaborazione con il Gruppo provinciale Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) di Viterbo e con il patrocinio del Comune di, il riconoscimento celebra le eccellenze italiane che, attraverso il loro impegno, promuovono i valori fondamentali, in modo particolare il rispetto delle regole e l’importanza dell’aggregazione sociale.La premiazione si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale di, lunedì 10 marzo alle 18,30. La cerimonia si svolgerà come una tavola rotonda moderata dal giornalista della Rai e telecronista delle partite della nazionale italiana di calcio Alberto Rimedio, a cui interverranno esponenti nazionali e regionali delle diverse categorieive, tra cui rappresentanti delle Federazioni, degli arbitri e degli allenatori.