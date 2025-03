Liberoquotidiano.it - La piazza pro-Europa che ha paura del voto: l'ipocrisia dei fan di Bruxelles

Unaper l'. Unaal grido: «Qui o si fa l'o si muore». Tutto prevedibile e ipocrita. Nulla di personale contro Michele Serra che l'ha proposta dalle colonne di Repubblica, giornale che nel giro di poche ore è tornato a essere il terminale politico dell'opposizione aggregando i sì dei sindaci progressisti, dei prodiani alla Ruffini, e persino di Casini. Tutto prevedibile, dicevamo, nel senso che di fronte al torpore e al vuoto politico dell'opposizione nulla è più facile del “Ritroviamoci insenza bandiere” come se l'implicito non fosse chiaro. Ci torneremo. Ma l'idea dellaper verificare se dopo quel che è successo alla Casa Bianca “sopravviverà la way of life europea a questa stretta” (parole di Michele Serra) è anche ipocrita. La pericolosa stretta contro cui far fronte comune è quella che, sempre per citare l'appello dell'editorialista di Repubblica, “mette in discussione ciò che banalmente chiamiamo democrazia”.