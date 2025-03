Iodonna.it - La percezione di rischio delle giovani donne è altissima. Eppure alcune di loro tollerano - e considerano addirittura una forma di rispetto - di avere il cellulare controllato dal partner

Sono dati preoccupanti quelli che Terre des Hommes, con la community di Scomodo, diffonde in vista della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo. Secondo l’indagine dell’Osservatorio indifesa, le ragazze si percepiscono a: la violenza sulleè sia in ambito familiare che, soprattutto, nelle relazioni amorose. Consapevoli di quanto stereotipi e retaggi maschilisti limitino ancora le carriere famminili, nel privato arrivano a tollerare unche abbia il controllo deltelefono. Quello che questi dati contribuiscono a comporre è il ritratto di una generazione sfaccettata, piena di contraddizioni, tradei retaggi patriarcali e accettazione di forme di subordinazione anche nuove. La consigliera genovese Francesca Ghio: «A 12 anni vittima di violenza, è stato un “bravo ragazzo”» X Leggi anche › Gelosia e controllo sono forme d’amore per un adolescente su tre Violenza sulle, in famiglia o in amore: cosa pensano le ragazzeAnche quest’anno l’Osservatorio ha realizzato un’indagine approfondita e stratificata sullegenerazioni, raccogliendo la voce di oltre 2.