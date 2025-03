Ilrestodelcarlino.it - La ’nuova vita’ di villa Manusardi. Si alza il velo sulla ristrutturazione. Un edificio dall’animo più verde

Il prossimo 10 marzo a Casalfiumanese, dalle ore 19 in poi con l’evento ‘Musica, parola e spazi – Le novità di’, si alzerà ilsul restyling dell’ottocentesco dopo l’intervento di rigenerazione energetica. Uno stabile che, un tempo utilizzato come luogo di villeggiatura da un’importante famiglia di banchieri milanesi, oggi ospita al suo interno la biblioteca, la scuola dell’infanzia e quella di musica. I lavori, dal costo di oltre 178mila euro coperti in gran parte dal finanziamento del Progetto Metropolitano di Rigenerazione 2023 assegnato al municipio (circa 168mila, ndr) e con 10mila di risorse di bilancio dell’ente, ha visto l’installazione di un sistema di regolazione e controllo dell’impianto termico, la sostituzione degli infissi al piano rito e primo, l’isolamento termico del sottotetto voltato e delle aule del secondo piano con il rifacimento dei cartongessi.