Ilnapolista.it - La nuova stagione di Drive To Survive: “gli avvocati si sono impegnati per ridurre la serie a ciò che effettivamente si vede” (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Venerdì su Netflix sarà disponibile ladi “To”, la docu-sulla F1. Laripercorre l’ultimo mondiale vinto da Verstappen. Purtroppo non copre in maniera esaustiva tutto quello che è successo prima e durante lanel paddock. Lo scrive ilche sottolinea come la vicenda Horner (accusato di molestie) sia stata trattata in maniera troppo sbrigativa. L’altro tema lasciato un po’ in un angolo è il passaggio di Hamilton alla Ferrari.“Considerando il materiale di prima qualità a sua disposizione, le aspettative saranno senza dubbio alte. Ma è probabile che i fan saranno solo parzialmente soddisfatti da unadi 10 episodi che ha i suoi momenti ma non sfrutta al meglio i suoi ingredienti piccanti“.“Le due trameampiamente trattate nel primo episodio, intitolato “Business as Usual”, che come chiunque abbia seguito la bagarre della Red Bull di 12 mesi fa ricorderà era la frase che Horner usava ogni volta che gli veniva chiesto se le accuse di comportamento inappropriato rivoltegli da una dipendente della Red Bull avessero destabilizzato la squadra“.