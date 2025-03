Ilgiorno.it - La nuova Lecco-Bergamo? Nessuna modifica al percorso: si perdono i finanziamenti

Immutabile. Il tracciato della variante dellanon può essereto. Lo ribadisce il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, dopo aver partecipato settimana scorsa ad una assemblea pubblica organizzata dai promotori del comitato Insieme per una diversaper la quale non ci sono però appunto margini, nonostante sia molto impattante sulla vita di coloro che a Calolzio abitano e lavorano. “Laalla variante sottoposta all’assemblea dai promotori del Comitato non convince, perché sposta il problema a Sala, area fortemente urbanizzata, oltre al fatto che, cambiamenti sostanziali al tracciato già approvato non sono possibili, come più volte ribadito in varie sedi, per le ragioni già espresse”, spiega il sindaco. Il rischio sarebbe infatti quello di ricominciare l’iter daccapo, ritardare ulteriormente i tempi e quindi di perdere gli stanziamenti concessi in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, poiché laè considerata un’infrastruttura olimpica postuma, per collegare più velocemente l’aeroporto di Orio al Serio ae quindi alla Valtellina, sede di alcune gare a cinque cerchi, sebbene l’opera non sarà comunque pronta prima del 2031.