La Nuoto Uisp 2003 festeggia 3 titoli toscani ai Campionati regionali femminili

Cascina (PI), 4 marzo 2025 – Si sono svolti nella piscina Rosi La Bastia di Livorno iFIN diinvernali riservati alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior del settore femminile. La compagine cascinese rinforzata ormai da 2 anni dai ragazzi tesserati per ABCdi Pisa si sono presentati come la sesta forza per numero di qualificati e numero di gare, infatti si sono qualificate 30 femmine per un totale di 97 gare oltre alle staffette. Al termine dei 3 giorni di gare la compagine arancione ha collezionato 12 podi di cui 3 oro, 4 argento e 5 bronzo e nelle classifiche a squadra è 18° tra le ragazze, 6° tra le juniores e le seniores ed addirittura 3° forza in toscana tra le cadette dimostrando la qualità delle nuotatrici pisane. Nello specifico in grande evidenza Asia Rossi classe 2007 che, nonostante stia preparando l’appuntamento principale che saranno i prossimiitaliani in aprile, si laurea campionessa regionale nelle gare a farfalla sia dei 100 che nei 50, oltre ad un ottimo 200 per lei inusuale dove centra comunque l’argento ed il tempo limite per i Criteria Nazionali di Riccione.