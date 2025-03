Ilrestodelcarlino.it - La ’Notte Morricone’ di Aterballetto

Stasera e domani alle 20.30, al Teatro Valli, va in scena l’attesa "Notte Morricone", spettacolo di Ccn/, che ha già riscosso strepitosi successi in tournée e ora finalmente il pubblico reggiano potrà apprezzare. La coreografia dello spettacolo è di Marcos Morau, a cui Gigi Cristoforetti - direttore di Centro Coreografico Nazionale /- si è rivolto per compiere un viaggio coreutico, metaforico e sorprendente dentro e per la musica del premio Oscar Ennio Morricone, in una scena fatta da oggetti che si muovono per i sedici danzatori di, fra musica, danza, arti visive e rimandi cinematografici. Dopo la tappa di Reggio Emilia, lo spettacolo toccherà il Teatro Fraschini di Pavia (7 marzo), Ponchielli di Cremona (11 marzo), Sociale di Brescia (10, 12 e 13 aprile) e Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena (16 aprile).