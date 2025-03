Liberoquotidiano.it - La nostra finanza non è lontana dal Medioevo: l'avventurosa storia della moneta

Carlo M. Cipolla (Pavia, 15 agosto 1922 - Pavia, 5 settembre 2000) è stato tra i più grandi studiosi e storici dell'economia. Nel professore universitario vivevano insieme due anime: quella dello storico e quella dell'economista. Nel 1952, lo storico Fernand Braudel, che aveva accolto il giovane Cipolla (trentenne già famoso per i suoi studi di economia; in cattedra a Pavia a soli ventisette anni) nella École des Annales, lo celebrava come un brillante studioso dal futuro glorioso. Cipolla, però, doveva prima cimentarsi alla lotta intellettuale. Il suo pensiero era troppo nuovo! Oggi possiamo dire che Cipolla è stato un geniointerdisciplinarietà, capace di “suonare”, con eguale disinvoltura,e teoria economica, senza dimenticare l'ésprit de finesse. Nel centenariosua nascita, lo avevamo ricordato come professore nella University of California a Berkeley, alla Scuola Normale di Pisa, all'Istituto Universitario Europeo e negli atenei di Venezia, Torino e Pavia.