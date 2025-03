Ilrestodelcarlino.it - La musica come guarigione

Domani e dopodomani alle 18,30 sarà a Bologna, in piazza dell’Unità 4 Lama Caroline, considerata una delle voci più importanti della filosofia buddhista internazionale. Sarà presente per un incontro sullae sulla meditazione di AutoTantrica NgalSo. La giovane Lama inglese vive da molti anni nel nostro paese, dove si è interessata in particolare del potere dellastrumento di. Insegna in tutto il mondo filosofia buddhista, tantra, medicina, yoga e astrologia.