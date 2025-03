Ilgiorno.it - La Magnifica Fabbrica della Scala, si chiude il contenzioso: corsa per finire nel 2026

Milano – La rinuncia del Comune al ricorso al Consiglio di Statoile, fuori dalle aule giudiziarie e nella realtà dei cantieri, si apre unaper concludere i lavori entro ile non rischiare di perdere, quindi, fondi del Pnrr. Il progetto è quello, cittache dovrebbe riunire in un’unica sede a Rubattino laboratori e depositi del tempiolirica. Operazione finita al centro di una battaglia legale, dove infine a spuntarla è stata la società consortile Cadel. “I cantieri ci sono già stati affidati a febbraio e da allora sono in corso lavori per l’allestimento – spiega Cosimo Nucci, collaboratoresocietà che ha seguito l’iter del procedimento – ora attendiamo di essere convocati per sottoscrivere il contratto definitivo, dopo la rinuncia del Comune al ricorso al Consiglio di Stato.