Liberoquotidiano.it - "La Locanda stava per uccidermi". Giorgio Locatelli, confessione-choc dopo Masterchef

Si è da poco conclusa l'ultima edizione di, la quattordicesima, in cui ha trionfato Anna Zhang, modella trentaduenne milanese, ma di chiare origini cinesi. Tra i giudici che l'hanno incoronata, con Cannavacciuolo e Barbieri, ancora una volta, ancheche, in realtà, nella sua vita di ristoratore sta affrontando un cambiamento. Lo chef, infatti, è stato costretto a chiudere il suo ristorante di Londra, “”,23 anni d'attività e una stella Michelin. Solo l'anno scorso ha registrato un utile lordo di mezzo milione di sterline, eppure è arrivato lo stop: “Scadeva il contratto di locazione, abbiamo cercato di rinnovarlo, ma non siamo riusciti a trovare un accordo. La richiesta di affitto era troppo alta. Sentivo il peso che abbiamo portato avanti per 23 anni mia moglie Plaxy e io.