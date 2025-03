Ilfattoquotidiano.it - La litigata tra l’alunno Donald e il compagno Volodymyr, pietre rare e bulli da non sfidare

di Francesca CaroneImmaginiamo unTrump “alunno” durante l’ora di merenda litigare con il suoperché non vuole farlo più giocare con le sue super armi da guerra e con i suoi bellissimi fucili. Di solito noi docenti di scuola primaria insegniamo ai bambini che non bisogna litigare, ma cercare sempre una soluzione per risolvere screzi e problemi. Che quando unprovoca o fa dispetti, non occorre “alzare le mani” ma rivolgersi alla maestra che chiama i litiganti per una possibile riconciliazione. E che alla fine uno dei due comunque rimarrà deluso per come la questione si è risolta.Nel linguaggio scolastico si chiamano “Competenze sociali e civiche” che sono alla base di ogni comunità scolastica, per costruire corrette relazioni tra pari e tra insegnanti ed alunni.