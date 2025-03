Ilgiorno.it - La lezione saltata

Un porno-attore che si incatena ai cancelli di una scuola superiore perché non gli è permesso di parlare agli studenti. Un'associazione cattolica che gli dà del buffone, dopo essersi adoperata per mandare all'aria l'incontro programmato. Scontro di provincia tra libertà e morale? Al massimo tra un libertino e dei moralisti. Con chi schierarsi? D’istinto simpatizzerei con il primo ma qui, per decidere, manca un elemento essenziale: l'argomento. Il pornodivo era stato invitato per introdurre gli adolescenti all’educazione sessuale. Ecco, vista la delicatezza del tema e dell'età della platea, vien da chiedersi, con tutto il rispetto possibile, se su piazza non ci fosse qualcuno di più indicato del censurato artista, come lo definisce il suo avvocato. Ché il sesso è una cosa e l'educazione al sesso un'altra.