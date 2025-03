Secoloditalia.it - La Lega a congresso il 5 e 6 aprile: è il primo dell’era nazionale e sovranista

Laha scelto Firenze per ilfederale da quando ha assunto la fisionomia di “per Salvini premier” nel 2017. L’assise si terrà il 5 e 6, come annunciato formalmente da Roberto Calderoli «a nome della commissione statuto e regolamenti della-Salvini Premier e come concordato con il segretario federale Matteo Salvini».Ildellaa Firenze, il 5 e il 6Firenze non è una novità per il Carroccio: nel dicembre del 2023 Salvini riunì nel capoluogo toscano i sovranisti europei, in quella stessa Fortezza da Basso dove ora si svolgerà il. Ma è probabile che sulla scelta abbia pesato anche il fatto che la Regione quest’anno va al voto.Attesi 700 deti, i lavori aperti anche a militanti e simpatizzantiUn consiglio federale ad hoc approverà nei prossimi giorni gli ultimi passaggi formali prima deldi Firenze.