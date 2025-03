Oasport.it - La Juventus batte il Verona nel finale e si avvicina a -6 dalla vetta in Serie A

Reduce dai dieci giorni peggiori dell’intera stagione, per via dell’eliminazioneChampions League (ai playoff con il PSV) e soprattuttoCoppa Italia (ai quarti con l’Empoli), latorna a sorridere e prolunga la sua striscia positiva in campionato,ndo 2-0 in casa l’Hellasnel posticipo del 27° turno dellaA 2024-2025 di calcio maschile.Quinta vittoria consecutiva nella competizione per i bianconeri, che si confermano così al quarto posto (+2 sulla Lazio) accorciando le distanze nei confronti delle prime tre della classifica. La Vecchia Signora si trova adesso a -6 dall’Inter capolista, a -5 dal Napoli e a -3 dall’Atalanta, con la possibilità di agganciare i bergamaschi in caso di successo nello scontro diretto previsto domenica prossima a Torino.che crea tantissimo sin dai primi minuti ma che non riesce a sbloccare la sfida anche a causa di un Montipò in stato di grazia, oltre ad un gol di McKennie annullato per fallo in attacco di Kelly sul portiere degli scaligeri.