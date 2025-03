Agi.it - La Juventus batte il Verona 2-0 e comincia a 'vedere' l'Inter

AGI - Laha superato 2-0 l'Hellasall'Allianz Stadium di Torino nell'ultima partita della 27esima giornata. Quinto successo consecutivo per i bianconeri che si sono ripresi il quarto posto davanti alla Lazio e hanno ulteriormente accorciato le distanze dalla vetta del campionato, portandosi a sei lunghezze dalla capolista. Per ilseconda sconfitta di fila in trasferta e 14esimo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nel primo tempo l'atteggiamento dellanon è mancato. Ci si aspettava una reazione dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e la squadra allenata da Thiago Motta ci ha messo impegno. Con una pressione asfissiante nella metà campo del, allaè mancato solo il gol: tante le occasioni per la squadra di casa che ha giocato i primi 45 minuti nel silenzio "assordante" dell'Allianz Stadium.