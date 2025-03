Iltempo.it - "La Juve ci deve provare". La profezia di Giletti sulla serie A

La vittoria della, che si è imposta per 2 a 0 sull'Empoli, ha accorciato la classifica diA. La formazione guidata da Thiago Motta è ora quarta a 6 punti dalla vetta e domenica prossima giocherà con l'Atalanta che la precede di 3 lunghezze. Ci sono margini per immaginare una scalata al vertice? «Il mondo del pallone - dice all'AdnKronos Massimoda tifoso bianconero doc - si basa su variabili che possono modificare tutte le teorie possibili e immaginabili. È il fascino del calcio in cui nulla è scritto. Io credo che lantus debbaa vincere sempre e comunque. Peròtornare a fare lantus. Nel calcio - ribadisce- nulla è scontato, nulla è definito. Abbiamo vinto e perso scudetti all'ultima giornata. Ancora ci sono spazi di possibili recuperi con partite molto difficili».