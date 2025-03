Ilfattoquotidiano.it - La guerra dimenticata, cosa sta accadendo in Sudan? La diretta con lo staff di Emergency

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È una delle guerre meno raccontate sui media internazionali. Eppure la popolazione delsta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti. “La più grave crisi di sfollati al mondo” secondo l’Onu. Il 15 aprile 2023 è scoppiato un conflitto armato tra le Forze Armateesi (SAF) e le Rapid Support Forces (RSF). Oltre 12 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, per cercare rifugio in altre regioni del paese o in quelli limitrofi come Egitto, Ciad e Sud. I prezzi delle materie prime sono alle stelle e il sistema sanitario è al collasso: 1 ospedale su 3 non è più operativo e il movimento di operatori e aiuti umanitari internazionali per la popolazione è molto rischioso e complicato, talvolta impossibile.In un contesto che anche nelle ultime settimana è andato deteriorandosi, con la capitale Khartoum al centro di un’ intensa escalation dei combattimenti,è presente nel Paese per portare cura e assistenza alla popolazione.