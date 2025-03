La guerra commerciale di Trump fa crollare le Borse europee | Milano perde il 3% sprofonda Stellantis

Leggi su Open.online

Sono tutte in rosso leall’indomani dellaavviata da Donald. Oggi, martedì 4 marzo, sono entrati in vigore i dazi statunitensi al 25% contro Canada e Messico, mentre quelli contro la Cina sono stati raddoppiati, passando dal 10 al 20%. Questa mattina, a un’ora dall’avvio delle contrattazioni, tutte le principalierano già in negativo e nel corso della giornata hanno continuato a scendere:-3,4%, Dax -3,3%, Ftse 100 -1,1%. Anche Wall Street ha aperto con il segno meno, con lo S&P 500 che ha bruciato i guadagni accumulati dall’elezione del 5 novembre ad oggi, mandando in fumo complessivamente 3.400 miliardi di dollari.L’impatto sul settore autoI titoli che fanno registrare i cali più significativi sono quelli legati all’automotive, con– una delle case automobilistiche più esposte ai dazi di– chel’11% in Borsa.