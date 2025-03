Ilfattoquotidiano.it - La Germania corre verso il riarmo: il piano da 900 miliardi di Friedrich Merz per potenziare le infrastrutture e le forze armate

Il governo ancora non c’è, ma, il cancelliere in pectore, ha già fatto scrivere unda 900di euro per armi e. Una cifra enorme, persino per la più grande economia europea. Per capirne la portata: equivale al doppio del bilancio federale annuale. Berlino non dispone di questi fondi, quindi dovrà rire a prestiti extra-budget. Ilprevede almeno due fondi distinti: uno per l’ammodernamento dellenazionali, dalle strade alla fibra ottica, e l’altro destinato alla ristrutturazione della Bundeswehr, letedesche.Il cancelliere uscente, Olaf Scholz, all’indomani dell’invasione dell’Ucraina, ha istituito un fondo da 100per la Difesa. È stato un cambio epocale, la Zeitenwende, della politica militare tedesca: per la prima volta in decenni, Berlino ha scelto di riarmarsi.