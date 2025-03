Linkiesta.it - La gentrificazione di Milano, un ristorante alla volta

Negozi che diventano bar, spazi culturali che lasciano il posto a ristoranti e supermercati. Si chiama foodification, un fenomeno culturale che tocca moltissime città italiane, a Nord come a Sud. Ma cos’è la foodification? A usare questo termine per la primafu nel 2010 il Brooklyn Paper per descrivere una nuova forma di, non più legata strettamente all’arte ecultura osostituzione dei vecchi residenti, ma piuttostopresenza del genere “foodie”, cioè dei ristoranti e dei bar. Una soluzione per tante amministrazioni locali, che così hanno riqualificato quartieri degradati facendoli diventare meta per turisti, ma che dall’altro ha causato non pochi problemi.Un esempio può essere Catania, dove bar e pub ancora oggi circondano il Teatro Bellini e dove anche la storica libreria Tertulia ha ceduto il passo a kebab e salumerie.