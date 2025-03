Gamberorosso.it - La gelateria che ha reso felici generazioni di padovani ora punta al gelato solidale

Da Bepi è nome noto a Padova, nata come tipicadi quartiere si è distinta fin da subito grazie all'estro di Giuseppe Braggion e del figlio Giovanni, che in tempi non sospetti proponevano gelati fatti anche con verdure, formaggi, spezie o fiori (indimenticabile il loroalla rosa) causando lo stupore dei clienti. Clienti che a Mortise arrivavano pure per la mitica Nafta, ilcon le amarene, nel bicchiere di plastica (erano altri tempi). Oggi a tenere le redini del laboratorio ci sono i nipoti Jacopo e Nicolò, passione da vendere e una forte inclinazione alle novità. Dal cilindro tiran fuori sempre nuove idee e collaborazioni, ultima quella con la Cooperativa Sociale Il Glicine di Saonara che opera nel campo dell'assistenza sociale, educativa e formativa, promuovendo l'integrazione di persone con disabilita? o in situazioni di svantaggio.